Bud Light quería llegar a todos. En cambio, está alejando a todos

Por su parte, Mulvaney, que había permanecido callada en las redes sociales en las semanas desde que comenzó la reacción violenta, habló directamente a sus seguidores en un video de TikTok el jueves. “Lo que me cuesta entender es la necesidad de deshumanizar y ser cruel. No creo que eso esté bien”, dijo, y añadió que “lo que me interesa es volver a hacer reír a la gente”.

Tim Calkins, director asociado del departamento de marketing de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, dijo que la declaración era “notable por su falta de sustancia… básicamente no decía nada”. Sin embargo, Calkins entiende que un director general intente mantenerse neutral. “Realmente no puedes ir en ninguna dirección, estás atrapado”.

