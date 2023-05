Sergio “Checo” Pérez y la pelea por el título de Fórmula 1: “Va a ser una lucha intensa”

Hay una una entrevista que a mí me llama mucho la atención de tu padre. Obviamente tu padre está súper orgullosísimo de lo que tú has conseguido, pero él siempre habla y menciona de cómo al principio de tu carrera tuvieron que hacer sacrificios. Lo de comprar llantas usadas y que eso de alguna manera te ha permitido a ti saber manejar y conservar tus neumáticos cuando estás en pista. ¿Cuál ha sido otra ventaja de quizás esos inicios complicados que tú has podido capitalizar en esta carrera como piloto profesional de la Fórmula uno?

Bien, yo creo que va a ser una lucha intensa. Va a ser muy importante no cometer errores, sacar las victorias cuando podemos y cuando no, asegurar quedar lo más arriba posible. No podemos tener malos fines de semana porque eso va a ser lo que va a determinar el campeonato de pilotos. Y aparte también tenemos que ir mejorando carrera, carrera cada vez ser más competitivos, minimizar los errores.

Sí, sin duda. Me gustan mucho los callejeros, siempre me han gustado, pero en general me gustan todos los circuitos. Manejar un Fórmula uno en cualquier circuito que vayas es increíble.

Sí, sin duda. Sin duda. El cariño que recibo en mi país no lo recibo en ningún lado. También tengo que decir que en Miami me reciben muy bien. Tengo muchísimo apoyo, pero más latino, es como más de la parte latina y es algo que no esperaba.

Checo: Increíble, la verdad. Me encanta. Miami. Siempre que vengo aquí disfruto muchísimo. Esta vez aproveché porque me vine un poco unos días antes. Entonces me encanta. Es un sin duda de los mejores lugares que la Fórmula uno visita entonces y con toda la comunidad latina, muchos mexicanos. Tengo muchos amigos aquí. Entonces me gusta mucho esta ciudad.

Yo creo que el equipo nos ha dado un auto increíble. Tenemos un auto súper competitivo y también que cada vez me siento más adaptado al equipo. Creo que el año pasado tenía un buen auto, pero me costaba mucho, en especial el manejo de los neumáticos. Todo lo que yo había hecho en mi carrera cuando llegué a Red Bull era muy diferente. Entonces me he tenido que adaptar y aprender mucho y creo que el año pasado me sirvió mucho para todo eso y hoy me siento mucho más confiado en el auto.

