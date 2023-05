Elon Musk nombra a Linda Yaccarino, expresidenta de publicidad de NBCU, como la nueva CEO de Twitter

A principios de este año, la empresa de análisis de marketing digital Pathmatics by Sensor Tower informó que 625 de los 1.000 anunciantes principales de Twitter, entre ellos grandes marcas como Coca-Cola, Unilever, Jeep, Wells Fargo y Merck, habían retirado su inversión publicitaria, según datos del 25 de enero. Los ingresos mensuales de esos 1.000 anunciantes se desplomaron más de un 60% entre octubre y el 25 de enero, pasando de unos US$ 127 millones a poco más de US$ 48 millones, según los datos.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.