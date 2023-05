Harrison Ford se sintió “muy conmovido” al recibir un premio honorífico en el estreno de ‘Indiana Jones 5’ en el Festival de Cine de Cannes

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La nostálgica partitura de las películas de “Indiana Jones”, compuesta por John Williams, se reprodujo mientras el actor Harrison Ford subía al escenario del Gran Teatro Lumière de Cannes para aceptar su Palma de Honor honorífica este jueves.

Estridentes aplausos resonaron en el teatro cuando Ford recibió su estatuilla.

“Estoy muy conmovido”, dijo el ícono de Hollywood al comenzar su discurso en el repleto teatro. “Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos. Y acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos, una gran parte de mi vida”.

Harrison Ford hace un emotivo regreso a la franquicia de “Indiana Jones”

(Desde la izquierda) Harrison Ford y la directora francesa del festival de cine de Cannes Iris Knobloch el jueves en Cannes, Francia. (Crédito: Valery Hache/AFP/Getty Images)

El actor de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” pareció emocionarse cuando agradeció a su “encantadora” esposa, la actriz Calista Flockhart.

Ford dijo que Flockhart, quien estuvo presente en la audiencia mientras aceptaba el honor, “ha apoyado mi pasión y mis sueños, y estoy agradecido”.

Dirigiéndose a la audiencia, dijo: “Le han dado propósito y significado a mi vida y estoy agradecido por eso”, antes de agradecer a sus compañeros de reparto de “Dial of Destiny”, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen y el director James Mangold.

“Estoy profundamente conmovido por este honor y por ser honrado, pero tengo una película que tienen que ver. Está justo detrás de mí”, dijo, señalando la pantalla de cine cubierta con cortinas de terciopelo rojo.

Película protagonizada por Johnny Depp recibe una ovación de siete minutos en Cannes

Ford recibió la Palma de Oro honorífica (que es similar a un premio a la trayectoria) en el Festival de Cine de Cannes antes de la muy esperada primera proyección de “Dial of Destiny”.

Esta es la quinta y última película de “Indiana Jones” del hombre de 80 años, una franquicia en la que ha protagonizado como el personaje titular desde “Raiders of the Lost Ark” de 1981. La nueva película es la primera incursión del personaje en la pantalla grande desde “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” de 2008.

“Dial of Destiny” se exhibió fuera de competencia en el elegante festival de la Riviera francesa y hasta ahora ha disfrutado de una recepción mayoritariamente positiva inmediatamente después de su presentación este jueves.

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” llegará a los cines de EE.UU. el 30 de junio.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.