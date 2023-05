La Fiscalía investiga presunto abuso de poder de la jefa de Gabinete de Petro

Sofía Benavides

(CNN Español) — El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció este domingo que su institución abrió el sábado una investigación contra Laura Sarabia, jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, por presunto abuso de poder sobre la exniñera de su hijo, quien denunció en una entrevista periodística haber sido presionada luego de que la funcionara reportara la desaparición de dinero de su vivienda.

La exempleada de Sarabia, Marelbys Meza, aseguró en una entrevista con la revisa Semana publicada el sábado haber sufrido irregularidades tras el supuesto hurto de US$ 7.000 de un maletín que se encontraba en el apartamento de la funcionaria. Dicho robo habría ocurrido el 29 de enero.

Según la versión de Meza, el 30 de enero fue llevada a un edificio al frente de la Casa de Nariño, sede del Gobierno, donde fue interrogada por los hechos y además sometida a una prueba de polígrafo, al parecer por personal perteneciente a la protección presidencial.

“Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía”. La exempleada aseguró que “no sabía qué contenía esa maleta”.

Este domingo, Sarabia respondió los señalamientos en su cuenta de Twitter: “Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.

La funcionaria señaló que había denunciado el hurto oportunamente ante las autoridades y precisó que “fue por una suma en dólares no superior a los US$ 7.000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.

La Jefatura para la Protección Presidencial rechazó el domingo en un comunicado las “versiones sobre supuesto abuso de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas”, afirmando que los procedimientos se realizaron en la sede de esa dependencia “visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás”.

La Jefatura asegura que actuó de acuerdo con el esquema legal que rige la seguridad de los altos funcionarios del Estado colombiano y señaló que, de acuerdo con ello, “cuando se presentan incidentes que vulneren su seguridad y la de su entorno, de inmediato se activan todas las acciones previstas”.

El fiscal general Barbosa dijo en declaraciones a medios locales que le parecía “muy grave” lo ocurrido, especialmente porque, subrayó, es a la Fiscalía a quien corresponde investigar este tipo de casos y no hubo una orden judicial previa para el procedimiento contra la exempleada de Sarabia.

“Me parece muy grave la denuncia. El día de ayer en la Fiscalía hizo una declaración la persona que está señalando. Esta declaración fue acompañada de una solicitud de protección. La Fiscalía está protegiendo a esta persona e iniciamos los actos de investigación del caso. La única entidad en este país que puede adelantar procesos de investigaciones sobre hechos constitutivos de delitos es la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo Barbosa.

En la entrevista con Semana, la exniñera dijo: “Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir. Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

Jaime Arango, exasesor de Seguridad Nacional durante el gobierno del expresidente Iván Duque, le dijo a CNN que el proceso realizado contra Meza es irregular. “La niñera no es funcionaria pública ni está sujeta a la ley de inteligencia. No puede ser conducida a nada sin orden judicial. No hubo un robo de documentos que comprometan la seguridad nacional. Fue una situación doméstica y no está probado que ella sea la responsable”, sostuvo Arango.

El presidente Petro salió a respaldar públicamente a su funcionaria. “Fue un día lleno se mentiras”, afirmó el sábado el mandatario en su cuenta oficial en Twitter.

Barbosa dijo que la Fiscalía General investiga tanto el presunto robo en su apartamento como las presuntas irregularidades que denunció su exniñera por la forma en que fue tratada.

El fiscal adelantó también que en los próximos días la jefa de Gabinete de Petro deberá dar sus declaraciones ante un fiscal para aclarar los hechos mientras Meza se encuentra ahora bajo protección del máximo organismo de investigación judicial en Colombia.

Petro y el fiscal Barbosa protagonizaron recientemente una controversia luego de que el mandatario afirmara que el funcionario le debía respeto al ser su “jefe directo”. A lo que Barbosa respondió que el fiscal general no tiene superior jerárquico. La Corte Suprema de Justicia avaló la posición de Barbosa, a la vez que llamó a las partes a bajar la tensión.

