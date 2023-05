Lukashenko ofrece armas nucleares a países dispuestos a “unirse al Estado de la Unión de Rusia y Belarús”

“No sabemos si ya ha comenzado físicamente, aunque Lukashenko dice que sí. No sabemos si alguna arma ha salido realmente de Rusia todavía, no sabemos cuándo se desplegarán, no sabemos qué tipo de armas se desplegarán”, dijo el viernes a CNN el experto en seguridad nacional Joe Cirincione.

