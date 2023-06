“Spider-Man: Across the Spider-Verse” recauda US$ 120 millones en su impresionante fin de semana de estreno

Con una duración de dos horas y veinte minutos, el fin de semana de estreno de “Across the Spider-Verse” superó las expectativas al triplicar con creces los US$ 35 millones que recaudó “Into the Spider-Verse” durante su estreno en 2018.

Estrenada el 2 de junio, “Across the Spider-Verse” recaudó US$ 120,5 millones en su estreno de tres días, lo que la convierte en la segunda mayor apertura del año, por detrás de los US$ 146 millones de “The Super Mario Bros. Movie” en su debut en abril.

(CNN) — “Spider-Man: Across the Spider-Verse” tejió una impresionante telaraña en taquilla durante el fin de semana de estreno de la secuela de “Into the Spider-Verse”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.