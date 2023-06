Probé las nuevas gafas Vision Pro de Apple. Así fue la experiencia al usarlas

Durante otra demostración, un empleado de Apple que llevaba un auricular Vision Pro me llamó por FaceTime desde el otro lado del campus. Su “persona”, una representación digital que no la mostraba usando el Vision Pro, apareció frente a mí mientras hablábamos sobre el evento más temprano ese día. Parecía real, pero estaba claro que no lo era; ella era una especie de pseudo-humana. (Apple no escaneó mi cara para crear mi propia personalidad, lo que de otro modo se haría a través de su función de seguridad OpticID durante la fase de configuración).

Me recibió un empleado de Apple que escaneó mi rostro para ayudar a personalizar el ajuste de los visores. Luego entré en una pequeña habitación donde un optometrista me preguntó si usaba anteojos o lentes correctivos. Me sometí a una cirugía Lasik hace años, pero a otros a mi alrededor se les escanearon los anteojos para que los auriculares pudieran presentar su receta específica. Es una hazaña increíble que diferencia a Apple de la competencia y garantiza que no es necesario introducir marcos en los auriculares. Pero no está claro cómo planean manejar este proceso a escala si millones compran el dispositivo.

En la demostración —que duró 30 minutos— una mariposa virtual se posó en mi dedo, un dinosaurio con escamas detalladas trató de morderme, y me paré a centímetros del piano de Alicia Keys mientras me daba una serenata en un estudio de grabación. Cuando un pequeño osezno nadó a mi lado en un lago tranquilo durante otro video inmersivo, se sintió tan real que me recordó una experiencia con un ser querido que falleció recientemente. No podía limpiar las lágrimas dentro de mis auriculares.

