“Sex and the City” cumple 25 años y así lo celebran las estrellas del innovador programa

Si bien Cattrall aún no ha aparecido como Samantha Jones en “And Just Like That…”, CNN confirmó en mayo que está lista para hacer un cameo en la temporada 2.

Después del final de la serie de 2004, la película “Sex and the City” llegó a los cines en 2008, retomando las aventuras de Carrie, Charlotte, Samantha (Kim Cattrall) y Miranda en la ciudad de Nueva York. La película secuela, “Sex and the City 2”, se estrenó en 2010.

View this post on Instagram A post shared by Cynthia Nixon (@cynthiaenixon)

“Sex and the City” también generó dos largometrajes, así como la continuación de la serie con “And Just Like That…”, que estrena su segunda temporada a finales de este mes.

