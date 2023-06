Lionel Messi y el Inter de Miami de la MLS negocian un posible fichaje, según informes

Desde entonces han surgido vínculos más serios, y el periódico británico The Times informó en noviembre de 2022 que un acuerdo entre ambas partes estaba cerca. No obstante, en esos momento, el representante de Messi, Marcelo Méndez, dijo que el argentino no estaba en negociaciones para unirse al Inter Miami la próxima temporada y calificó la noticia de “fake news”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.