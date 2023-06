¿Qué es el dólar ahorro y quiénes pueden comprarlo en Argentina?

No disponer de la capacidad económica suficiente para invertir en el mercado de cambios. Comprar por encima del cupo de US$ 200 mensuales Procurar comprar más de US$ 100 en efectivo por mes Ser beneficiario de subsidios del gobierno en las tarifas de servicios públicos Haber sido beneficiario del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), tanto como responsable de alguna actividad comercial o como empleado de toda compañía alcanzada por el mismo régimen Haber alcanzado el cupo de US$ 200 mensuales a través de la compra con tarjetas de crédito Tener refinanciación de cuotas con tarjeta de crédito Haber solicitado y tener pendientes préstamos prendarios o hipotecarios ajustados por el índice UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) Haber sido beneficiado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Recibir subsidios de PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados Estar suspendido por el BCRA para la compra en el mercado de cambios Realizar operaciones con títulos valores No tener información tributaria de AFIP ya sea por no estar registrado o no tener actividad económica Estas trabas para comprar la moneda estadounidense han hecho que la categoría dólar ahorro o solidario haya perdido terreno frente a otras que son de libre disponibilidad, aunque menos económicas, como el dólar informal o los financieros CCL (Contado con liquidación) y MEP (Mercado Electrónico de Pagos).

