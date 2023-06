California ya no es el estado con la gasolina más cara de Estados Unidos

Michigan (US$ 1,59), Indiana (US$ 1,59), California (US$ 1,53), Alaska (US$ 1,53) y Texas (US$ 1,51) también han experimentado grandes caídas de precios en el último año.

Sin embargo, algunos conductores de Washington pagan más de US$ 5 por litro. En el condado de King, donde se encuentra Seattle, la media de la gasolina regular es de US$ 5,09 el galón, según la AAA. En el condado de Skamania, la media es de US$ 5,32 el galón.

El costo promedio de la gasolina regular en el estado de Washington ha aumentado US$ 0,32 en el último mes, alcanzando los US$ 4,93 el galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Son US$ 0,07 centavos más que en California, famosa por sus elevados precios para todo, especialmente el combustible.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.