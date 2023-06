OPINIÓN | Mientras esperamos lo mejor para el submarino desaparecido que exploraba el Titanic, no olvidemos a estas otras víctimas

Y la Guardia Costera de Grecia no intervino, a pesar de las señales de que la embarcación estaba en peligro. También culpó a los migrantes que, según la agencia, no querían ayuda. La indignación y la angustia generalizadas por los cientos de almas que asumieron un riesgo extraordinario en busca de una vida mejor, y por quienes les fallaron en el camino, parecen mucho más justificables que el frenesí por un pequeño grupo perdido de turistas aficionados, por trágicas que puedan resultar ambas circunstancias. Sin embargo, aunque la historia de los migrantes está lejos de haberse ignorado, no está recibiendo las mismas actualizaciones minuto a minuto que los exploradores perdidos del Titanic.

Nota del editor: Jill Filipovic es una periodista radicada en Nueva York ys autora del libro: “OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind”. Síguela en Twitter en @JillFilipovic. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autora.

