Perú tiene el mejor restaurante del mundo y México, la mejor chef: estos son los 50 mejores restaurantes del mundo para 2023

A los restaurantes se les permite llevarse el premio principal de los premios solo una vez, luego de lo cual ingresan en un programa separado “Lo mejor de lo mejor”. Los miembros de ese grupo de élite incluyen a Geranium y Noma en Copenhague, así como a Eleven Madison Park de Nueva York, The Fat Duck cerca de Londres, Osteria Francescana en Módena, Italia, y Mirazur en Menton, Francia. Central pasa al Best of the Best el próximo año.

Cuatro restaurantes de Lima llegaron a la lista de los 50 Mejores: Central en el No. 1, Maido en el No. 6, Kjolle en el No. 28 y Mayta en el No. 47. Kjolle es nuevo en el top 50 este año.

(CNN) — Lima, la capital de Perú, e indudablemente su capital gastronómica, tuvo una gran actuación este martes en los premios The World’s 50 Best Restaurants, llevándose el título No. 1 y ganando más lugares entre los 50 mejores que cualquier otra ciudad.

