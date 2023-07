Un juez bloquea la ley electoral de Florida que habría limitado el registro de votantes

La legislación, aprobada esta primavera, prohíbe que las personas condenadas por determinados delitos graves y los no ciudadanos, incluidos quienes tienen residencia legal permanente en EE.UU., recojan o manejen solicitudes de inscripción de votantes. Las organizaciones de terceros enfrentarían multas de hasta US$ 50.000 por cada persona no autorizada que participe en el proceso de las solicitudes.

