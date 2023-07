Quiénes eran las víctimas del tiroteo masivo en Filadelfia

“Honestamente, todavía no puedo creer que no esté”, dijo su hermana gemela, Josephine Wamah. “Lo voy a extrañar mucho. Me enseñó mucho sobre mí misma. Fue como un segundo padre para mí”.

“Siento que me dice: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo?’ Me acosté en la cama y vi su rostro y me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con mi chica? ¿Qué pasa contigo? Mamá, ¿qué pasó?'”.

