OPINIÓN | Las reglas de etiqueta podrían disminuir el ruido y la toxicidad en las redes sociales

Recuerda la regla de oro: no trates a los demás en redes como no te gustaría que te trataran. Sé amable y cortés y utiliza siempre un lenguaje correcto y educado. No provoques ni participes de discusiones acaloradas con comentarios hirientes hacia los demás. El que no tengas a la persona enfrente no te da derecho a insultarlo o incomodarlo. Respeta la vida privada de las personas. No compartas su información personal sin su consentimiento. Piensa antes de publicar un texto, comentario, video o foto. No difundas información falsa, siempre trata de verificar su veracidad. Tampoco difundas chismes ni rumores mal intencionados. Agradece y responde cuando alguien interactúa contigo.

Por ejemplo, hacer una llamada para decirle a un ser querido “¡Feliz cumpleaños!” es ahora la excepción y no la regla. Hemos sustituido un afectuoso saludo con algo tan impersonal como un emoticón, un me gusta o un corazoncito, pensando que estamos cumpliendo con ese saludo cercano, cuando en realidad estamos rompiendo con todas las reglas de cortesía, buenas costumbres y urbanidad. Hay momentos en los que no es negociable reemplazar una llamada o una visita por un mensaje de texto: por ejemplo, para dar condolencias, para expresar un reconocimiento o para desear una pronta recuperación.

