OPINIÓN | Olvidemos el jiu-jitsu. Pensemos en lo que Threads puede significar para nuestra vida nacional

Ese concepto de responsabilidad social parece totalmente perdido en estos dos. Hasta que se ven obligados a hacerlo, como Zuckerberg con los estudios y audiencias realizados tras las elecciones de 2016, no parecen asumir ninguna responsabilidad por lo que se publica en sus plataformas. Y nosotros, como sociedad, somos más pobres por ello. No es que el Gobierno y los consumidores estén libres de culpa. El Congreso no parece tener la voluntad de desafiar a estos gigantes tecnológicos con una regulación, y los consumidores no les exigen nada mejor.

