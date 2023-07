Acusan a Bank of America de abrir cuentas falsas y cobrar comisiones basura ilegales

Pero esta no es la primera vez que el banco se ve afectado por multas reglamentarias. Y las comunicadas este martes son incluso menores que las anteriores. En 2014, la CFPB le ordenó pagar US$ 727 millones en indemnizaciones a los consumidores por prácticas ilegales con tarjetas de crédito. El año pasado se le ordenó pagar una multa civil de US$ 10 millones en relación con embargos ilegales y se le ordenó además pagar US$ 225 millones a los consumidores por “el fallo en el desembolso de las prestaciones estatales de desempleo en el punto máximode la pandemia de covid-19”.

“La información del banco no explicaba claramente que la misma transacción podía dar lugar a varias comisiones. Además, los clientes no tenían la posibilidad de saber si un comerciante volvería a enviar una transacción al banco para su pago o cuándo lo haría y, por tanto, no podían evitar razonablemente el cobro de varias comisiones por la misma transacción”, afirma la OCC en su comunicado.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ordenó a Bank of America a pagar más de US$ 100 millones a los clientes y US$ 90 millones en penalizaciones. La Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) también ordenó a Bank of America pagar US$ 60 millones en multas.

