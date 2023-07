“Ahora podré estar con mi familia”: 130 mujeres en Ecuador reciben el indulto presidencial tras la publicación del primer censo penitenciario

Una persona ha obtenido una sentencia condenatoria ejecutoriada (que ya no admite ningún recurso judicial) por delitos de robo, sin causar la muerte o lesiones en la víctima; estafa o abuso de confianza con ciertas excepciones. No haber sido sancionada disciplinariamente por la comisión de faltas leves, graves o gravísimas previstas en el Código Penal desde su ingreso a la cárcel. No tener otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares por ejecutar. No tener otro proceso penal pendiente en su contra. Padecer una o más de las siguientes condiciones de salud que hayan sido validadas por el Ministerio de Salud Pública: enfermedades catastróficas, terminales, raras o huérfanas, VIH-sida, tuberculosis multidrogorresistentes, coinfección de tuberculosis y VIH. No haber cometido delitos como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa, tortura, tratos crueles o grave violación a los derechos humanos. No haber cometido delitos como peculado, tráfico de influencias, lavado de activos, delincuencia organizada, asociación ilícita, entre otros.

“Ahora podré estar con mi familia. Me siento tan feliz porque voy a poder compartir con mi familia, tengo una nieta que recién nació, va a tener dos meses y voy a compartir con ella. Aprovechar lo que no he aprovechado con mis hijos en estos siete años voy a compartir con esa nietita que es mi esperanza que me ha dado esa luz para seguir luchando por mi enfermedad”, dijo una de las mujeres beneficiarias, cuya identidad fue reservada por el SNAI.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.