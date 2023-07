ANÁLISIS | Biden acaba de conseguir una gran victoria en su viaje a Europa

Sin embargo, todos estos pasos, aunque posiblemente den a Erdogan cobertura política en su país por su cambio de postura, no parecen grandes avances para Turquía. Stoltenberg, por ejemplo, no tiene capacidad para influir en su intento de ingresar en la Unión Europea. Y las medidas enérgicas de Erdogan contra los derechos humanos y los medios de comunicación no han hecho sino aumentar el escepticismo sobre la capacidad de Turquía para cumplir las condiciones de entrada en la UE. Suecia y Turquía acordaron colaborar en la lucha contra el terrorismo como parte del acuerdo entre sus dirigentes, y la OTAN acordó nombrar un nuevo coordinador antiterrorista. Estas medidas parecen destinadas a calmar las exigencias de Erdogan de que se tomen medidas enérgicas contra el militante Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Suecia. Turquía afirma que el gobierno de Estocolmo ha permitido que miembros del grupo operen en su territorio y ha sido cómplice de las protestas de extrema derecha contra el Islam.

