Benjamin Netanyahu abandona el hospital tras serle impantado un monitor cardíaco

“Ayer pasé un tiempo con mi esposa en el Mar de Galilea, al sol, sin sombrero, sin agua. No es una buena idea”, dijo, “así que, en primer lugar, quiero agradecerles a todos por su preocupación y también a los excelentes equipos aquí en Sheba que me examinaron. Gracias a Dios me siento muy bien, pero solo tengo un pedido tuyo: estamos pasando por una ola de calor en el país, por eso te pido que tomes menos sol y tomes más agua y que todos tengamos una buena semana”

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.