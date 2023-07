Un anuncio publicitario viral antes del mundial de fútbol femenino utilizó imágenes manipuladas para probar un punto

La FIFA anunció en junio que, por primera vez, alrededor de US$ 49 millones del récord de US$ 110 millones en premios de la Copa Mundial Femenina irían directamente a jugadoras individuales: al menos US$ 30.000 por cada participante y US$ 270.000 para cada jugadora en el equipo ganador. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en marzo que la asociación se embarcaba en un “viaje histórico por el fútbol femenino y por la igualdad”, y agregó que el objetivo era la igualdad en los pagos de las Copas Mundiales masculina y femenina en 2026 y 2027, respectivamente.

