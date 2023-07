Jamie Foxx agradece a su familia y a sus seguidores en el primer video desde la hospitalización: “Fui al infierno y volví”

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre”, dijo. “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”. Foxx le dio crédito a su hija y hermana por salvarle la vida.

