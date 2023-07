Raro testimonio revela la brutal vida de los convictos rusos que luchan en Ucrania

Yulia recordó entre lágrimas ese último intercambio. “Estábamos discutiendo. Es horrible decirlo, pero ya pensaba en él como si estuviera muerto. Se fue (de Rusia) sabiendo todo. Todos los días le decía ‘no, no, no’. Y no me escuchó. Cuando dijo, ‘vamos a asaltar’, le escribí ‘corre, Forrest, corre’”.

Ella dijo: “Él no recordaba la cantidad de dinero que le ofrecieron, dijo que no había revisado. Entonces, no vi ningún interés financiero para él. Solo se trataba de libertad. Tenía un largo plazo en prisión, nueve años y medio, y había cumplido tres”.

