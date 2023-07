Seguidores chinos elogian a “Barbie” como una rara oportunidad de ver el feminismo en la pantalla grande

Por ejemplo, siete de las películas recientes de Marvel no se proyectaron en China, lo que significa que no se estrenaron películas de Marvel en el país durante cuatro años hasta este febrero, cuando China permitió el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Otro comentario destacado comparó a “Barbie” con otro estreno chino reciente, “Lost in the Stars”, que anteriormente había recibido críticas por su interpretación de los estereotipos de género. “Lost in the Stars” mostró “un falso feminismo bajo la mirada masculina”, mientras que “Barbie” representa “el feminismo desde las diversas perspectivas de directoras reales”, decía el comentario, con más de 18.000 me gusta.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.