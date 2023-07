Aumentan los riesgos para las empresas occidentales en Rusia. Entonces, ¿por qué tantas compañías se están quedando?

Danone dijo este miércoles que registraría una amortización de 200 millones de euros (US$ 221 millones) en su negocio de Rusia, que se suma a un cargo de 500 millones de euros (US$ 554 millones) informado anteriormente. Agregó que, si bien seguía siendo el “propietario legal”, “ya no retiene el control de la gestión” de las operaciones.

