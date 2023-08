Un juez desestima la demanda de Donald Trump por difamación contra E. Jean Carroll por las declaraciones que hizo en CNN

En una orden emtida este lunes, el juez Lewis Kaplan dijo que Trump no había probado que las declaraciones de Carroll en CNN el día después de que el jurado le otorgara US$ 5 millones al determinar que el expresidente abusó sexualmente de ella eran falsas o “al menos no sustancialmente ciertas”, lo cual es la norma legal.

