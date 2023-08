ANÁLISIS | Por qué la actitud machista de Rubiales es peligrosa

“Ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije ‘olvídate del penalti, sin ti no hubiéramos ganado el Mundial’. Ella me dijo ‘eres un crack’, y yo le dije ‘¿un piquito? Y me dijo ‘vale’. Y se fue riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió, y ella dijo que era una anécdota y demás”.

Este viernes, Hermoso sumó una declaración: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dijo Hermoso en un comunicado, en el que las jugadoras de la selección española advierten que renunciarán si no cambia la dirigencia.

No es no. La falta de un sí, es no. Antes, durante y después del acto.

“Con frecuencia, cuando las mujeres denuncian algún tipo de violencia sexual, como el acoso, el abuso sexual, muchas veces no tienen pruebas duras porque estas cosas ocurren a puerta cerrada y esa suele ser la manera en que los agresores se defienden diciendo: Nadie lo vio, tú no tienes pruebas, es tu palabra contra la mía. Pero miremos cómo esos mismos recursos se están usando, a pesar de que esto quedó registrado por todas las cámaras del mundo y lo vieron miles y millones de personas, incluso cuando lo que estamos viendo nos muestra claramente que hay un peso forzado y que no hay consentimiento”, agrega.

