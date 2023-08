Entradas para el partido de Argentina – Ecuador de eliminatorias sudamericanas 2026: precios y cómo comprar

La categoría Socio Bronce tendrá una vigencia anual y su costo será de $24.000 (US$ 65), Socio Plata tendrá un costo de $1.9 millones (US$ 5.163), y Socio Oro asciende a $4.9 millones (US$ 13.315), al cambio oficial.

Entrada General: $ 19.000 – US$ 51 Entrada a menor de edad (hasta 10 años): $ 11.000 – US$ 30 Cabeceras Sivori y Centenario Media: $ 39.000 – US$ 105 Plateas San Martín y Belgrano Alta: $ 39.000 – US$ 105 Plateas San Martín y Belgrano Baja: $ 87.000- US$ 236 Plateas San Martín y Belgrano Media: $ 89.000 – US$ 241

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.