Nuevo audio de la princesa Diana afirma que Carlos se sintió decepcionado por tener un niño y no una niña cuando nació el príncipe Harry

“Y le dije: ‘Te odio tanto. Si supieras cuánto te odiamos todos por lo que has hecho. Has arruinado la casa. Te has gastado el dinero de papá’. Dije todo lo que pude”, dijo.

La difunta princesa grabó una serie de cintas de audio en la década de 1990 y las hizo llegar en secreto al escritor Andrew Morton antes de su muerte en un accidente de tráfico a alta velocidad en 1997. Algunas de las grabaciones se escuchan por primera vez ahora en un documental que se estrenará el año que viene, titulado “Diana: The Rest of Her Story”.

