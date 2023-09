5 claves del proyecto de presupuesto para el último año del sexenio de López Obrador

De los US$ 2.183 millones que pide el INE, US$ 603 millones serían para el financiamiento público que por ley reciben los partidos políticos nacionales y US$ 1.579 millones para la operación del instituto y la organización de los comicios para renovar la Presidencia de la República, los 128 asientos del Senado y los 500 de la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte pide US$ 347 millones. El Consejo de la Judicatura Federal, institución que administra la operación de juzgados y tribunales, solicita US$ 4.323 millones. Y el Tribunal Electoral US$ 224 millones, en un año en el que deberá resolver las impugnaciones que se deriven de las elecciones y calificar los comicios presidenciales.

La Cámara de Diputados solicita US$ 573 millones de dólares, el Senado US$ 310 millones y la Auditoría Superior US$ 179 millones.

Para Marina, el aumento solicitado es de 71,7%, de manera que la dependencia reciba US$ 4.155 millones. Para Energía se piden 291% más de recursos, con lo que obtendría US$ 11.166 millones. Y para Bienestar, se plantea un alza de 31,2%, para que la secretaría tenga US$ 31.441 millones.

