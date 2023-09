Este fue el origen de la enemistad de Elon Musk con Bill Gates, según la nueva biografía de Musk

Aún así, Musk donó 11,5 millones de acciones de su participación en Tesla a una organización benéfica no revelada el año pasado, acciones que valían alrededor de US$ 1.900 millones en el momento en que fueron donadas. La donación lo convertiría en el segundo donante caritativo más grande en 2022, según una clasificación de Chronicle of Philanthropy, que fue compilada antes de la donación de Musk. La clasificación del Chronicle sitúa a Gates en el puesto número 1 con US$ 5.100 millones en donaciones, seguido por Michael Bloomberg con US$ 1.700 millones.

