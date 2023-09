Acusan de soborno al senador Bob Menéndez; el Departamento de Justicia confisca lingotes de oro y US$ 500.000

Lingote de oro incautado en casa de Menéndez, según la acusación (US District Court Southern District of New York)

“Cuando el funcionario-1 intentó explicar por qué el monopolio era perjudicial para los intereses estadounidenses, Menéndez reiteró su exigencia, en suma y sustancia, de que el USDA dejara de interferir con el monopolio de IS EG Halal. El funcionario-1 no accedió a la demanda de Menéndez, pero IS EG Halal mantuvo su monopolio”, dice la acusación.

El senador Bob Menéndez, su esposa Nadine y José Uribe aparecen en la acusación publicada el viernes. (US District Court Southern District of New York)

Se encontró dinero en efectivo dentro de esta chaqueta con el nombre de Menéndez. Crédito: US District Court Southern District of New York

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.