Detienen al criminal sospechoso de asesinar a Pava LaPere, CEO de 26 años, en Baltimore

Billingsley salió de prisión en octubre de 2022. Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland dijo que Billingsley no había obtenido la libertad condicional, sino que fue puesto en libertad “bajo supervisión obligatoria, como exige la ley”, informó The New York Times.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.