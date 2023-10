ANÁLISIS | El problema de la “regla de tres” de los Premios Nobel

“Puede tratarse de un proyecto en el que varias personas han realizado un trabajo en paralelo, y señalan a unas y no a otras. Puede ser que haya un equipo, y que no sea obvio que los que han señalado del equipo sean las figuras dominantes”, dijo Rees, que es astrónomo real del Reino Unido y autor de “If Science Is to Save Us”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.