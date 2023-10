La Iglesia católica puede arrancar de cuajo el abuso sexual. Pero ¿tiene la voluntad de actuar?

El problema es que actualmente la necesidad pastoral está en todos lados. Si no es una necesidad pastoral de escasez de clérigos, entonces es una necesidad pastoral de personas que tengan vidas auténticas y honestas. Algunos sacerdotes no quieren ser (o no pueden ser) célibes. Mientras que no exista una opción para esos hombres, es posible que algunos se comporten mal de muchas maneras destructivas y contrarias a los valores del evangelio a los que declaran adherirse. La Iglesia puede y debe ayudar a frustrar esas elecciones nocivas. Tiene el poder de hacerlo. ¿pero tiene la voluntad de hacerlo?

