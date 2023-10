El sindicato UAW alcanza un acuerdo provisional con Stellantis

En su informe de resultados, GM comunicó que había perdido US$ 200 millones en las dos primeras semanas de huelga, a finales de septiembre, y otros US$ 600 millones en las tres primeras semanas de octubre. Pero es probable que sólo el cierre de la planta de Arlington provoque pérdidas adicionales de US$ 130 millones semanales, según una estimación de Colin Langan, analista de automóviles de Wells Fargo.

