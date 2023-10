Muere Matthew Perry, actor de “Friends”, a los 54 años, confirma CNN

“Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 58 kilos, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado”, dijo Perry en una entrevista con CBC. el año pasado. “No vi el programa, y ​​no lo he visto, porque podía decir: ‘Beber, opiáceos, beber, cocaína’”, afirmó. “Podía identificar cada temporada por mi aspecto. Por eso no quiero verla, porque eso es lo que veo”.

Su primer papel cinematográfico fue cuando aún estaba en la escuela secundaria, en la película de 1988 “A Night in the Life of Jimmy Reardon” junto al actor River Phoenix. El año anterior al estreno de la película, Perry protagonizó la comedia “Second Chances” (más tarde rebautizada como “Boys Will Be Boys”) sobre un hombre que muere y regresa a la Tierra para ser mentor de su yo más joven, interpretado por Perry.

