El Gobierno de Colombia y la oposición se juegan el futuro político en las elecciones regionales

“La coalición de gobierno estalló en mil pedazos y no se ha reformulado. Y ahí tenemos una dificultad, porque nada avanza y, además, no hay una buena ejecución del presupuesto de la nación. Y, por lo tanto, la gente siente que no se está dando el cambio que Petro prometió. Además, en Colombia, que es lo mismo que le pasa a Gabriel Boric en Chile, hay una polarización inmensa y eso hace que estas elecciones regionales y locales sean muy intensas”, advierte el senador Ariel Ávila, del partido político de centro Alianza Verde.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.