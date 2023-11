Lanzan la “última” canción de los Beatles, “Now and Then”. Esto es lo que sabemos

Los Beatles tuvieron 20 éxitos número uno en el Billboard Hot 100, incluidos “Hey Jude”, “Come Together”, “Let It Be”, “Help!” y ayer.” Otros temas atemporales conocidos incluyen “Twist and Shout” y “Here Comes the Sun”.

#NowAndThen is now available to listen to worldwide!https://t.co/jQtFaz5rfG pic.twitter.com/bXEgL8dGJJ — The Beatles (@thebeatles) November 2, 2023

La canción con el sonido de cada miembro del grupo de rock británico fue lanzada a las 2 p.m. GMT (10 a.m. ET), y el video musical debutará este viernes, según The Beatles.

