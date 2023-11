El covid-19 prolongado es complicado: aquí tienes cinco consejos que te ayudarán

“Es posible que tu ser querido con covid prolongado ya no pueda conectar socialmente contigo de la misma forma que antes, pero eso no significa que no quiera pasar tiempo contigo”, afirmó. “Haz un esfuerzo por conectar con un ser querido con covid prolongado”.

“Se utilizaba mucho la palabra ‘colapsar’. Bajé las escaleras. Me trajeron las compras. Al subir las escaleras de vuelta a mi apartamento me desmayé y no pude levantarme de la cama durante dos días”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.