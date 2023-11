Guerrilleros del ELN dejaron en libertad al padre del futbolista colombiano Luis Díaz

El martes, tras haberse comprometido a la liberación de Díaz, el ELN manifestó que ese operativo no había podido realizarse por presencia de tropas del ejército y la policía en la zona. El Ministerio de Defensa dio la orden de retirar a la fuerza pública de la zona en donde era buscado el padre del futbolista y desde ese momento el Gobierno manifestó, a través de Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con el grupo guerrillero, que ya no había excusas para no liberar al padre de Díaz, quien también es uno de los jugadores más destacados de la selección de fútbol de mayores de Colombia.

