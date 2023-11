¿Quién fue Juan Bautista Alberdi, el pensador liberal en el que se inspira Milei?

Pero el presidente electo de Argentina Javier Milei y el diputado Jean Jeaurés no fueron los únicos que citaron a Alberdi para expresar sus ideas. En 1985, el por entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, lo nombró en un discurso brindado en un encuentro en Washington con su par argentino, Raúl Alfonsín. “Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución argentina, lo dijo bien: ´La Constitución, la libertad y la autoridad no son escritas, son realizadas. No son decretadas, son creadas. Se hacen por la educación, no se hacen en el Congreso. Se hacen en la casa”, subrayó Reagan en el marco de una coyuntura argentina signada por la reciente vuelta de la democracia y la génesis del juicio a las Juntas Militares, que gobernaron el país entre 1976 y 1983.

