El último vuelo del Concorde: ¿es esta la mejor fotografía de aviación de la historia?

En cierto modo, me alegro de que una de mis imágenes más perdurables sea de algo festivo, y no de algo deprimente o un desastre, como todos los huracanes y tifones en los que he estado, todas las zonas de guerra y los disturbios. Hay algo edificante en la foto del Concorde.

Por aquel entonces yo era muy optimista y confiado, sabía lo que quería y pensaba que no había razón para que no saliera bien. Supongo que a medida que pasa el tiempo te vuelves más realista. Pero me gustaría pensar que actualmente seguiría arriesgándome e intentando hacer la foto definitiva, en lugar de ir a lo seguro y conseguir algo que la gente no recuerde.

En aquella época, la opinión general era hacer la toma con un gran angular y lo más cerca posible del avión. Pero eso significaba que el puente quedaría diminuto en el fondo y no se conseguiría el mismo efecto. Aposté por el objetivo largo y solo más tarde, cuando adquirí más experiencia, me di cuenta de que era bastante arriesgado. Significa que estás disparando en un espacio estrecho. Así fue, todo encajó, todo funcionó, pero en general esas cosas no suelen encajar a la perfección.

Siempre hay rumores de que se están preparando nuevos aviones supersónicos, y me gusta seguir las noticias, pero todavía no hay nada concreto. Me encantaría que los viajes supersónicos volvieran de una forma más ecológica y moderna, para acortar distancias y hacer del mundo un lugar más fácil de recorrer.

Recuerdo que la gente me miraba por encima del hombro cuando subí la foto del puente a mi laptop. Realmente no sabía lo que tenía en ese momento. No sabía que era una foto especial y que a la gente le iba a encantar. Solo pensaba, “trabajo hecho”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.