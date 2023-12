ANÁLISIS | Mientras la unidad occidental en Ucrania se tambalea, Putin busca una victoria a paso lento

¿A dónde vamos ahora? ¿Qué debe hacer Ucrania? En primer lugar, Occidente debe abandonar su miedo a una Rusia humillada. Putin ha demostrado, después de los ataques en el territorio continental ruso, un golpe de Estado fallido, y múltiples buques de su Flota del Mar Negro subiendo palos a la seguridad de la principal costa rusa del mar Negro, que no está interesado en la escalada. Está luchando por derrotar a su débil vecino y no puede enfrentarse a la OTAN en su totalidad. Lo mismo vale para la guerra nuclear: Putin ha demostrado que es un superviviente pragmático, no un loco empeñado en el apocalipsis global.

