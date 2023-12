Activistas vinculan a una organización estadounidense sin fines de lucro con leyes anti-LGBTQ en África. El grupo dice que solo promueve “valores familiares”

“Estar aquí es la mejor sensación que he tenido en mi vida. Ahora vivo con gente que me entiende, que me quiere de verdad por lo que soy. Me da esperanzas de que quizá el mundo no esté en mi contra”, dice Ann.

“No, no pueden. Eso sería decir que no tengo cerebro propio. Para que no haya dudas, no es la primera ley que propongo al Parlamento”, afirmó.

Grupos como Galck+, una organización paraguas de LGBTQ+ en Kenya, reciben llamadas de socorro día y noche. “Desde que se empezó a debatir el proyecto de ley, los caseros están desalojando a personas queer, las personas queer no pueden acceder libremente a los servicios de salud, la gente está siendo objeto de ataques”, afirmó Kelly, que dirige el equipo de intervención, y pidió que CNN no utilizara su nombre real. La organización ha identificado “zonas rojas” en la capital donde no es seguro ir.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.