Un hombre acusado de violación desapareció. 25 años después, se desvela un nuevo misterio

Las avanzadas pruebas genealógicas de ADN realizadas a los restos del lago Barkley por el laboratorio privado Othram Inc. y el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas arrojaron un vínculo con un pariente del cadáver no identificado, según la policía.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.