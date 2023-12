ANÁLISIS | El fallo contra Trump en Colorado pone el destino del expresidente para 2024 en manos de las cortes

En una encuesta de The New York Times y Siena College publicada el martes, no había un líder claro entre los dos, con Trump obteniendo el 46% frente al 44% de Biden entre los votantes registrados. Entre los que, en esta fase inicial, se consideran propensos a votar, Biden obtiene el 47% frente al 45% de Trump. Un dato importante para Trump es que, según la encuesta de Times/Siena, el expresidente aventaja a Biden entre los votantes registrados que no participaron en las elecciones de 2020, un resultado que refleja otras encuestas recientes, según Ariel Edwards-Levy, de CNN.

