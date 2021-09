Magistrada Sonia Sotomayor: “Habrá mucha decepción sobre la ley, una enorme cantidad”

News

Alexandra Ferguson

(CNN) — Días antes del inicio de un nuevo mandato tumultuoso, y después de que los magistrados de la Corte Suprema se dividieran amargamente sobre una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de seis semanas, la magistrada Sonia Sotomayor advirtió a una audiencia de estudiantes de derecho sobre la frustración de tener que escribir disidencias.

“Habrá mucha decepción sobre la ley, una cantidad enorme”, dijo este miércoles en un evento organizado por la Asociación Americana de Abogados. “Mírenme, miren mis disidencias”.

A principios de este mes, Sotomayor escribió una opinión mordaz cuando la mayoría del tribunal permitió que la ley de Texas entrara en vigor, calificando la acción de “increíble”.

“Saben, yo no puedo cambiar la ley de Texas”, dijo Sotomayor el miércoles, “pero ustedes sí pueden y todos los demás, a los que les puede gustar o no, pueden salir y ser fuerzas de presión para cambiar las leyes que no les gustan”.

¿De qué se trata la prohibición del aborto en Texas y por qué es importante?

La magistrada se sorprendió a sí misma hablando de un caso polémico que se encuentra actualmente en el tribunal.

“Estoy señalando eso cuando no debo porque me dicen que no debo”, dijo. “Pero lo que quiero decir es que habrá muchas cosas que no te gusten” y que el público puede cambiar.

El lunes, cuando comience el nuevo mandato, Sotomayor entrará probablemente en una nueva temporada de disensiones. El tribunal está listo para lidiar con algunos de los casos más importantes en el mandato de Sotomayor, incluyendo otro caso de aborto que representa un ataque directo a Roe v. Wade, así como una disputa sobre la Segunda Enmienda que podría llevar a la invalidación de las restricciones de armas en el país.

Nadie espera que la jueza de 67 años forme parte de la decisión mayoritaria en esos casos.

“Está elaborando argumentos para los futuros defensores, está creando estas hojas de ruta sobre cómo restaurar los derechos de las personas sin poder”, dijo Alexis Hoag, de la Facultad de Derecho de Columbia, en un evento reciente patrocinado por la asociación liberal American Constitution Society. “Estaremos viendo largas disidencias”.

El pasado mes de abril, Sotomayor reconoció que a veces escribía para el futuro. “Quizá”, dijo, “un tribunal posterior entienda que tenía razón”.

El profesor de Derecho de la Universidad George Washington, David Fontana, que en su día apodó a Sotomayor la “Magistrada del Pueblo”, acudió recientemente a Twitter para destacar su papel después de que la mayoría del tribunal permitiera la entrada en vigor de la ley de Texas.

“Sotomayor ha elegido un camino diferente” al del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y otros más moderados en su disenso, escribió Fontana. “Es mejor empujar y desarrollar una perspectiva alternativa con su voto en lugar de sacrificar el micrófono”.

“La orden de la Corte es increíble”, escribió entonces Sotomayor. “Ante una solicitud de adhesión a una ley flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir a las mujeres el ejercicio de sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial, una mayoría de los jueces ha optado por esconder la cabeza en la arena”.

Sotomayor añadió: “La Corte no debería contentarse con ignorar sus obligaciones constitucionales de proteger no solo los derechos de las mujeres, sino también la inviolabilidad de sus precedentes y del Estado de Derecho”, concluyó.

El pasado mandato, Sotomayor disintió en más de la mitad de los casos divididos por tercera vez en ocho años, según las estadísticas recopiladas por Scotusblog.

En un caso, el tribunal facilitó la condena de menores a cadena perpetua sin libertad condicional. Sotomayor aprovechó la disputa, señalando que la mayoría había desechado precedentes determinados recientemente.

Sotomayor también escribió el principal disenso cuando un tribunal de 6-3 invalidó una norma de California que exigía a las organizaciones benéficas revelar los nombres de sus contribuyentes. Señaló que la opinión podría afectar a la divulgación de los donantes en la esfera política al permitir la entrada en el sistema de más dinero anónimo, el llamado “dinero oscuro”. La mayoría, dijo, pone una “diana” sobre los requisitos de divulgación.

ANÁLISIS | La Corte Suprema y Joe Manchin aprietan la camisa de fuerza política de Joe Biden

También estuvo en desacuerdo cuando el tribunal dijo que dos disposiciones de una ley electoral de Arizona que restringe la forma de emitir los votos no violaban la histórica Ley de Derecho al Voto y discrepó con la mayoría en casos que llegaron al tribunal a través de su lista de casos de emergencia.

En noviembre, por ejemplo, el tribunal denegó una petición de los reclusos de un geriátrico para que se permitiera una mayor protección contra el covid-19.

“Los peligros del covid-19 para estos reclusos especialmente vulnerables eran indiscutibles y, de hecho, irrefutables”, escribió.

En enero, arremetió contra el esfuerzo del gobierno de Trump para ejecutar a 13 condenados a muerte después de una pausa de casi dos décadas.

“Para ponerlo en contexto histórico, el Gobierno Federal habrá ejecutado a más del triple de personas en los últimos seis meses que en las seis décadas anteriores”, escribió.

